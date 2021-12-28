Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов общественной организации “Союз офицеров запаса Арцаха”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента НКР, в ходе встречи были обсуждены социальные проблемы демобилизованных и перешедших в резерв офицеров и их семей.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности, а также внутренней и внешней политики Республики Арцах.

Араик Арутюнян подчеркнул, что позиция официального Степанакерта в вопросе статуса Арцаха четкая, и шага назад от пути независимости не будет.

“Уверен, что однажды мир станет считаться с нами, которая длится несколько десятилетий, даст желаемый результат”, – сказал президент.

В ходе встречи президент отметил, что к 2022 году – с 1 января по решению Правительства Республики Арцах на 25 тысяч драмов будут повышены пенсии всех военных пенсионеров, в центре внимания находится вопрос обеспечения квартирами действующих и пенсионеров офицеров, который планируется полностью решить до 2023 года.