Президент Российской Федерации Владимир Путин по случаю Нового года и Рождества Христова направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, в поздравительном послании президента Российской Федерации Владимира Путина, в частности, говорится:

«Армяно-российские отношения основаны на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что в будущем году наше двустороннее союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах продолжит развиваться во благо наших братских народов и во благо укрепления стабильности и безопасности в регионе. Желаю Вам, Вашим родным и близким, здоровья, успехов, счастья, а гражданам Армении – мира и благополучия».