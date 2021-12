Акт, касающийся национальной обороны, недавно подписанный президентом США Джо Байденом, содержит важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за их военные преступления, совершенные в Арцахе.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал сопредседатель Комитета Конгресса США по делам Армении Фрэнк Паллоне.

«Акт, подписанный вчера президентом США Джо Байденом, содержит важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за их военные преступления, совершенные в Арцахе.

Я постараюсь обеспечить точность необходимых отчетов при документировании этих преступлений», – написал Фрэнк Паллоне.

The NDAA that President Biden signed yesterday includes important provisions aimed at holding Azerbaijan & Turkey accountable for the war crimes they committed in Artsakh. I will push to ensure the required reports are accurate in documenting these crimes.https://t.co/f6oUOpUzWj