МИД Армении коснулся решения правительства Ирана открыть генеральное консульство в Капане, отметив, что Армения также работает над открытием генерального консульства в Иране.

«Мы также работаем над открытием генерального консульства Республике Армения в Исламской Республике Иран на взаимной основе», – в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее стало известно, что правительство Ирана одобрило предложение министерства иностранных дел об открытии генерального консульства в Капане.