Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества Христова. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и Диаспоре!

Завершается 2021 год – ещё один сложнейший для Армении и Арцаха год, трудный период последствий войны и пандемии.

Моё глубокое уважение негасимой памяти наших сынов, пожертвовавших свои жизни во имя Отечества.

Вместе с вами разделяю эту глубокую скорбь.

Соболезную также семьям и родным наших многочисленных соотечественников, ставших жертвой пандемии.

Желаю здоровья всем раненым и больным.

Я буду продолжать свои международные усилия для скорейшего возвращения всех находящихся в плену наших соотечественников и обнаружения пропавших без вести.

Дорогие соотечественники!

30 лет назад в эти дни мы впервые отмечали Новый год как граждане независимой Республики Армения.

30 лет были отмечены достижениями и победами, а также, к сожалению, потерями.

Сегодня наша страна вновь стоит перед серьёзнейшими испытаниями и вызовами.

Нам нужна воля, чтобы преодолеть эти испытания.

Нам нужны также видение и программа, нам нужно быть честными и ответственными.

Необходимо глубокое осознание национальной идентичности и государственности.

Идентичность – паспорт государства, а государство – гарант национальной идентичности.

Мы должны стать конкурентоспособной страной, используя наш большой всемирный потенциал.

Следовательно, необходимо открыть двери Отечества для всех наших соотечественников.

А для этого нужно прежде всего изменить Конституцию, чтобы наши соотечественники из Диаспоры, весь наш народ могли свободно стать частью и служить Родине.

Изменение Конституции будет способствовать также более эффективному управлению государством, обеспечению сбалансированности государственных структур, их более гибкой и взаимосвязанной, более понятной и ответственной деятельности.

Давно пора понять, что наше самое сильное оружие – мы сами, наш труд, наша мысль.

Пришло время нам стать государством, которому верят и доверяют, которое является надёжным оплотом для каждого своего гражданина, вокруг которого объединяемся мы все.

Я действительно верю, что мы можем вместе построить наше будущее.

Верьте в свои силы!

Давайте уважать нашу страну!

Давайте уважать каждого соотечественника!

И мир нас больше будет уважать, как народ и как государство.

Дорогие соотечественники!

Новый год – праздник надежды, веры и ожиданий.

Я уверен, что мы можем преодолеть сегодняшние вызовы.

Я уверен, что мы можем стать страной с прочными и нерушимыми границами, благополучной и достойной.

Верю, что можем вместе построить сильную Армению.

Вижу этот путь.

Пусть 2022 год для нашей страны, нашего народа, для каждого из вас и для ваших семей будет годом здоровья, мира, успеха, изобилия и прогресса!

Пусть в наших семьях царит теплота, согласие, внимание, забота и любовь друг к другу!

Поздравляю с Новым годом!”