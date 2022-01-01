Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества Христова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогой народ

Дорогие соотечественники,

В эти моменты начала года наши мысли и сердца прежде всего связаны с нашими братьями и сестрами, которые пожертвовали своей жизнью за Родину, и их семьями.

После трагедии 44-дневной войны 2020 года во многих семьях, потерявших своих сыновей, родились новые дети: погибшие на поле боя наши мученики возрождаются.

Они возрождаются в прямом смысле слова, так как многие новорожденные 2021 года носят имя, фамилию и отчество погибшего брата. То же имя, фамилия, отчество.

Это глубокое откровение, победа жизни, воплощение мифологии: родился в 2001 году, погиб в 2020 году, возродился в 2021 году.

Я хочу прежде всего поклониться отцам и матерям, которые приняли такое решение, потому что они дают новый импульс не только своим семьям, но и нашей Родине, чтобы жить, преодолевать отчаяние, верить в будущее и жить ради будущего.

Воодушевившись этим процессом и учитывая пожелания многих семей, правительство с января 2022 года начинает государственную программу по восстановлению репродуктивного здоровья в семьях погибших. А во всех случаях, когда невозможно будет полностью восстановить репродуктивное здоровье, семьи наших погибших мучеников получат возможность по финансированию государства обращаться к суррогатным матерям.

С 1 января 2022 года стартует программа государственной поддержки по случаю рождения в семье третьего и каждого следующего ребенка, когда независимо от социального статуса, в связи с рождением третьего и каждого следующего ребенка семья будет получать ежемесячное пособие в размере 50 тыс драмов до достижения ребенком возраста 6 лет.

Я говорю все это, чтобы показать, что Возрождение – это государственная политика, и девизом 2022 года должно быть именно Возрождение. Надеюсь, что во многих наших семьях в 2022 году родятся дети, названные в честь родственников, друзей, даже знакомых и незнакомых павших мучеников.

Подобные решения, конечно, связаны не только с финансовыми, но и больше социально-психологическими факторами. Подобные решения принимаются прежде всего с верой в будущее, и восстановление, укрепление и развитие веры в будущее – наша самая большая миссия.

Успех политики открытия эры мирного развития для нашей Родины и региона является путем укрепления веры в будущее, и сколь бы мы ни осознавали, что это зависит не только от нас, мы будем последовательно идти по этому пути, чтобы изменить ситуацию и атмосферу вокруг Республики Армения и в нашем регионе. Обеспечение безопасности – наш самый большой вызов сегодня, и опыт показывает, что самый надежный способ обеспечить безопасность – это мир.

Параллельно этому ключевой задачей является реформа наших Вооруженных сил, нашей армии. Армения должна иметь профессиональную армию, при этом, в ней должно быть задействовано все больше и больше женщин. В стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в жизни с определенной периодичностью.

Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача – охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны.

Дорогой народ,

Все шаги правительства направлены на возрождение и мирное будущее. Открытие региональных коммуникаций, процессы делимитации и демаркации границ, да, содержат много рисков, но также и много возможностей, и наша политика направлена на управление рисками и их нейтрализацию, а также на использование существующих возможностей.

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта и полная защита прав армян Арцаха – наша стратегическая цель.

Наше правительство всегда поддерживало Арцах -и до, и после войны. Только в 2021 году правительство предоставило Арцаху помощь на сумму более 128 млрд драмов (267 млн долларов). Согласно бюджету на 2022 год, мы уже планируем выделить Арцаху более 144 млрд драмов (300 млн долларов), и мы также должны думать о механизмах, которые сделают эти ассигнования и их использование более эффективным.

Дорогой народ,

2021 год был тяжелым годом, который начался с социально-психологического и политического кризиса, возникшего вследствие ужасов войны. Временами казалось, что послевоенные волнения станут неуправляемыми, перерастут в хаос и гражданские столкновения. Но хочу отметить, что 2021 год также стал доказательством жизнеспособности Армении и армянского народа, потому что, к удивлению многих, мы смогли полностью вернуть процессы в политическое русло, предоставив гражданам Республики Армения возможность выразить свое мнение и принять решение по собственному желанию.

Внеочередные парламентские выборы 2021 года удостоились пристального внимания международного сообщества, поскольку международное сообщество до сих пор считает впечатляющим, что Армения смогла провести свободные, справедливые и демократические выборы в таких условиях.

Да, сегодня международное сообщество воспринимает Армению как ведущую демократическую силу, и это достижение, которое мы не должны потерять. Наша задача – сделать демократию реальным фактором безопасности, процветания и развития нашей страны. Демократия должна стать движущей силой возрождения и будущего. Армения еще раз продемонстрировала свою приверженность демократии и демократическим ценностям в октябре-декабре 2021 года в ходе выборов в органы местного самоуправления.

И да, демократия, верховенство права, защита прав человека должны быть незыблемыми, и необходимо поддерживать и поощрять возможности людей жить свободно, созидать, работать и добиваться результатов в нашей стране.

В этой связи фундаментальное значение для нас имеют реформы, которые мы проводим в сфере образования и науки, потому что возможность так и останется возможностью, если мы не дадим нашим гражданам навыки воспользоваться ею. А сделать это можно только за счет развития образования, науки и технологий. В 2021 году успешно стартовала программа добровольной аттестации учителей, в результате которой зарплаты многих учителей уже выросли на 30-50 процентов. Процесс добровольной аттестации продолжится в 2022 году, и таким образом мы не только повышаем привлекательность работы учителя, но и создаем гарантии того, что в классы будут входить только квалифицированные учителя, в результате деятельности которых наши дети и поколения будут более конкурентоспособными.

Уже стартовала наша программа по строительству, реконструкции или ремонту 300 школ и 500 детских садов. В 2022 году у нас будет более 100 школ и не менее 100 детских садов, которые будут в процессе строительства или ремонта. Мы вносим некоторые изменения в формулы субвенционных программ общин, чтобы еще больше расширить возможности строительства детских садов для общин.

В государственном бюджете на 2022 год мы увеличили финансирование науки более чем на 80 процентов. Уже с 1 января зарплаты научных работников увеличатся на 40–165 процентов, но это еще не все, и этот процесс будет продолжаться до 2026 года. Этим мы делаем работу ученого привлекательной для молодежи, но также поощряем научное сообщество вносить более активный и больший вклад в развитие нашей страны.

Дорогой народ

Дорогие соотечественники,

Я не хочу перегружать это новогоднее обращение дополнительными данными и, не дай Бог, не хочу создавать какую-то идеальную картину. Понятно, что мы пока не преодолели и еще долго не преодолеем потрясения войны. Эта ситуация усугубляется продолжающейся эпидемией COVID-19, экономические последствия которой сейчас ощущаются сильнее, чем в 2020 году. Беспрецедентная глобальная инфляция, которая является следствием введенных из-за COVID в 2020-2021 годах ограничений, проникла в дома каждого, и сегодня большинство граждан живет хуже, чем в начале 2020 года.

Но нашим ответом на последствия войны и COVID должны стать наши идеи, наша работа и наше усердие. Идеи, работа, усердие. Именно так мы должны сделать 2022 год годом реального и стратегического восхождения Армении. В результате войны мы оказались на нулевой отметке, и настало время того, чтобы время работало в нашу пользу. Поднимем бокалы за свободную, мирную, возрождающиеся и восстанавливающиеся Армению и Арцах.

С Новым годом и Рождеством Христовым!”