Замглавы МИД России Андрей Руденко считает, что разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. “По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования. Россия – непосредственный участник этого процесса”, – отметил Руденко в интервью ТАСС.

Он напомнил, что на саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. “В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. В настоящее время “дошлифовывается” единый “пакет”. Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям”, – считает Руденко.

Он подчеркнул, что необходимый импульс текущей совместной работе придали соответствующие договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября. “Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов”, – сообщил замминистра.

Вице-премьер РА Мгер Григорян, представляющий Армению в армяно-российско-азербайджанской рабочей группе по разблокированию региональных транспортных коммуникаций, в конце декабря прошлого года отмечал, что в рамках рабочей группы обсуждается вариант поэтапного открытия железной дороги Ерасх-Горадиз.

По его словам, один из вариантов, вынесенных на обсуждение, состоит в том, чтобы, не дожидаясь строительства новой железной дороги на участках Мегри и Мичнаван-Горадиз, открыть сообщение через Нахиджеван в Иран, ибо ранее заявлялось о том, что строительство может занять три года. “Любая возможность разблокировки, которую можно осуществить с помощью имеющейся инфраструктуры, разумеется, желательна для нас. Но это – предмет переговоров, и говорить, к какому соглашению мы придем, я пока не могу”, – сказал Григорян радиостанции “Свобода”.

Отметим, что железнодорожная линия от Ерасха до Горадиза важна тем, что позволяет получить связь из Ерасха не только с Ираном. Это связующее звено с грузинской железной дорогой

Обсуждались и возможности открытия другой железной дороги – Иджеван-Газах, проходящей через северо-восток Армении. Тем не менее, на данном этапе рассматриваются наиболее реалистичные проекты, дающие разумное соотношение расходов и результата, пояснил Григорян.

“Хотя ни один вариант не снимался с повестки дня, однако сейчас обсуждаются вопросы, применимые к данному этапу переговоров”, – пояснил вице-премьер Армении.

Что до восстановления железнодорожного сообщения с Турцией, то этот вопрос пока рассматривался лишь на концептуальном уровне, без какой-либо детализации.

Официальный Баку на это отреагировал в свойственной ему ультимативной манере – “до введения в эксплуатацию новой железной дороги Агбенд-Мегри-Нахчыван не может быть и речи о возобновлении сообщения Армении с Ираном через Нахчыван, как и о восстановлении коммуникаций в других направлениях”.

Т.е. Алиев обуславливает разблокирование всех коммуникаций открытием так называемого “Зангезурского коридора”.

Ну, а в новогоднюю ночь Ильхам Алиев разразился очередной порцией ультимативных угроз в адрес Армении. Установление “соседских отношений с Арменией” Алиев обусловил принятием Ереваном итогов азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха и Армении в сентябре-ноябре 2020г., отметив попутно, что Азербайджан продолжает приобретать новое оружие и военную технику и создает “Силы коммандо” – профессиональное воинское формирование быстрого развертывания.

В переводе на более привычный для Алиева, но после Гаагского суда недосягаемый для него языковой стиль, это означает, что Азербайджан не отказывается от оказания давления на Армению, в т.ч. посредством провокаций на линии соприкосновения как в Арцахе, так и на суверенной территории Армении, куда крупные группы ВС Азербайджана вторглись еще 12 мая 2021г.

А это значит, что Алиев будет всячески торпедировать усилия заинтересованных сторон в деле разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, а значит и работу армяно-российско-азербайджанской рабочей группы в этом направлении. О нормализации же армяно-азербайджанских отношений в этих условиях может говорить только очень, мягко говоря, наивный…