С 1 января в Армении повысились размеры пенсий и пособий.

Как передает «Арменпресс», с 1 января повысились размеры пенсий получателей минимальной пенсии, а также пособий по уходу за ребенком в возрасте до двух лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Таким образом, с 1 января 2022 года размер минимальной пенсии устанавливается 28,600 драмов вместо 26,500 драмов.

Размеры военной пенсии по инвалидности военнослужащего рядового состава обязательной срочной военной службы составляют:

А. Для лиц с инвалидностью первой группы – 43,000 драм, вместо 40,000 драм;

Б. Для лиц с инвалидностью второй группы – 33,000 драм вместо 30,000 драм;

Г. Для лиц с инвалидностью третьей группы – 30,000 драм( вместо 27,000 драм).

По случаю потери кормильца семьи, размер военной пенсии члена семьи погибшего военнослужащего рядового состава обязательной срочной военной службы составит 30,000 драмов, вместо 27,000 драмов.

С 1 января 2022 года размер пособий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца составляет 28,600 драмов (вместо 26,500 драмов), для детей-инвалидов – 37,000 драмов (вместо 26,500 драмов

Поднимается также размер пособия по уходу за ребенком до двух лет: родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, с 1 января получает 28,600 драмов вместо нынешних 26500.