Турецкая авиакомпания «Pegasus Airlines» обратилась в Комитет гражданской авиации РА с заявкой на совершение рейсов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул.

Эту информацию в разговоре с «Арменпресс» подтвердила пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Армении Сона Арутюнян.

Авиакомпания «Pegasus Airlines» обратилась в Комитет гражданской авиации Армении с заявкой на выполнение с начала февраля рейсов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул, с очередностью 2 раза в неделю», – сказала Сона Арутюнян.

Заявка находится на рассмотрении Комитета гражданской авиации Армении, решение будет принято в ближайшее время.

Ранее авиационные власти Армении чартерные рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван разрешили выполнять авиакомпании «Flyone Armenia».