Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что 10 января будет опубликован приказ, согласно которому при посещении объектов общественного питания и культурных центров граждане должны представлять отрицательный результат теста или сертификат на вакцинацию от COVID-19.

«Мы уже все обобщили. В ближайший понедельник будет оглашен приказ министра, согласно которому, при посещении объектов общественного питания, а также культурных мероприятий, граждане должны представлять результаты отрицательного теста ПЦР, сделанного в течение последних 72 часов, сертификат на вакцинацию или результат теста Рапид, сделанного в течение последних 24 часов», – как передает «Арменпресс», на заседании правительства об этом заявила Анаит Аванесян.Приказ министра вступит в силу в течение 15 дней после его публикации.