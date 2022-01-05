Правительство одобрило предложение о подписании письма-соглашения между Республикой Армения и Международным валютным фондом «об использовании средств резервной программы».

Как передает «Арменпресс», в мае 2014 года Международный валютный фонд (МВФ) для Республики Армения утвердил трехлетнюю программу Stand-by Arrangement на сумму 180 миллионов SDR (248,2 миллиона долларов США), направленную на осуществление фундаментальных экономических и структурных реформ.

В рамках второго обзора программы с МВФ было достигнуто соглашение об изменении цели программы, об использовании средств, имеющихся в рамках резервной программы, для финансирования социально-экономических мер по смягчению последствий пандемии, а также дополнительного инструмента RapidFinancingInstrument на 128 млн. SDR (175 млн долларов).

В результате 23-го мая и 1-го июня 2020 г. между Республикой Армения и МВФ было подписано письмо-соглашение «Об использовании средств резервной программы и привлечении дополнительных заемных средств», по которому стали доступны бюджетные средства в общей сложности на сумму около 231.656 млн SDR (315 млн долларов).

Четвертый и пятый совместные пересмотры Резервной программы состоялись в октябре-ноябре 2021 года, в результате чего было выделено 51 428 миллионов SDR бюджетных средств. В связи с необходимостью финансирования дефицита государственного бюджета правительство Армении 19 ноября 2021 г. направило в МВФ письмо о намерениях привлечь резервные средства в качестве поддержки бюджета.

Для выделения вышеуказанных средств предусмотрено подписание письма-соглашения между Республикой Армения и МВФ об использовании средств резервной программы, как это было сделано в 2020 году.

Проект письма-соглашения между Республикой Армения и Международным валютным фондом «Об использовании средств резервной программы» создает дополнительные финансовые обязательства для государственного бюджета Республики Армения. Принимая во внимание, что выдача займов, которые будут получены по письму-соглашению между Республикой Армения и Международным валютным фондом «Об использовании средств резервной программы», предусмотрена в течение первого квартала 2022 года, заем будет направлен на финансирование дефицита государственного бюджета на 2022 год в соответствии с Законом Армении «О Государственном бюджете Республики Армения на 2022 год».