В Федерации футбола Армении новый технический директор. Отныне эту должность будет занимать Сурен Чахалян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 49-летний специалист заменит Рафаэля Назаряна, который покинул пост технического директора ФФА в связи с большой занятостью. Президент ФФА Армен Меликбекян принял его отставку, поблагодари за проделанную работу. Отныне Рафаэль Назарян сосредоточится на работе в молодежной сборной Армении и в ЦСКА.

Другим распоряжением президента ФФА техническим директором ФФА назначен Сурен Чахалян.

Сурен Чахалян имеет богатую тренерскую биографию. Работал в командах «Пюник», «Арарат», «Улис», в сборной Армении до 17 лет был главным тренером, в сборных командах Армении до 21 года помощником главного тренера.Чахалян также имеет опыт административной работы. С февраля 2021 года он был спортивным директором Технического центра ФФА/Футбольной академии, членом тренерского совета, созданного при Техническом директорате.