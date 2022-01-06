Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян коснулся сложившейся в Казахстане ситуации и обращения этой страны в ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, Никол Пашинян, в частности, отметил:

“В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране”.