Президент ФФА Армен Меликбекян и вице-президент ФФА Армен Никогосян с рабочим визитом находятся в Испании. В ходе визита состоялся ряд важных встреч.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В ближайшее время Федерация футбола Армении намерена с различными учреждениями Испании реализовать ряд образовательных программ, направить туда на обучение тренеров, специалистов по спортивной медицине и спортивной психологии.

Президент ФФА Армен Меликбекян был принят в офисе Marca и дал интервью самому авторитетному испанскому изданию.

Делегация ФФА также была приглашена президентом «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо на матч Кубка Испании между «Атлетико» Мадрид и «Райо Махадаонда», который завершился победой мадридской команды.

Состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Испании Сосом Аветисяном. В ходе встречи посол выразил готовность поддержать реализацию программ ФФА и установление новых контактов с различными структурами Испании.

Армен Меликбекян и Армен Никогосян, с целью дальнейшего развития и углубления футбольных связей между Арменией и Испанией, встретились и с одним из самых титулованных тренеров мира – чемпионом мира и Европы, двукратным победителем Лиги чемпионов, завоевавшим ряд других титулов Висенте Дель Боске и с трехкратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании, победителем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального Кубка Фернандо Йерро.