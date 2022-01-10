На чемпионате Европы по фигурному катанию Армению представят 3 спортсмена.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует 12 января в Таллинне, Эстония. В соревнованиях примут участие 123 спортсмена: 71 одиночников, 30 танцевальных пар и 22 спортивные пары.

Армению представят одиночник Славик Айрапетян и танцевальная пара Тина Карапетян и Симон Сенекал.Напомним, что наша тройка олимпийские путёвки выиграла еще в сентябре 2021 года на рейтинговом турнире в Оберстдорфе, Германия, и сейчас спортсмены готовятся к Играм в Пекине.