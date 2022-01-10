Информация, распространенная азербайджанскими СМИ, что военнослужащие подразделения Армии обороны Республики Арцах, якобы, из автомобиля открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, является очередной дезинформацией, не соответствующей действительности.

Как передает «Арменпресс», по этому поводу Министерство обороны Республики Арцах распространило заявление.

На самом деле с позиций, расположенных в районе населенного пункта Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах, именно азербайджанские военнослужащие открыли беспорядочный огонь в направлении села, в результате чего загорелась машина, принадлежащая гражданскому лицу, припаркованная возле детского сада.В связи с инцидентом соответствующая информация была предоставлена командованию российского миротворческого контингента, и были предприняты меры по возвращению азербайджанской стороны к режиму прекращения огня.