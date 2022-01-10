Министерство здравоохранения Армении представило информацию о новых ограничениях, обусловленных эпидемией Covid-19.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном министерством, говорится:«С 22 января посетители предприятий общественного питания, гостиничных комплексов, спортивных залов, библиотек, музеев, театров, концертных залов, кинотеатров и других организаций культуры смогут заходить лишь при предъявлении: справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-исследования, сделанного за 72 часов; или справки из системы ARMED, подтверждающую отрицательный результат 24-часового экспресс-теста на выявление антигена COVID-19, предварительно квалифицированного Всемирной организацией здравоохранения; или мобильного приложения (QR-код) о вакцинации, или бумажной версии мобильного приложения».

Министерство сообщает, что вышеуказанное требование не применяется:в случае предъявления документа, удостоверяющего личность лица, не достигшего 18-летнего возраста; беременных женщин при предъявлении ими медицинского документа о беременности (в соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения № 88-Н от 06.12.2021 г. изданного участковым врачом; для имеющих документально подтвержденное абсолютное противопоказание, в случае предоставления медицинского документа об абсолютном противопоказании (согласно требованиям приказа министра здравоохранения № 88-Н от 06.12.2021 г.); для перенесших COVID-19, имеющих сертификат Объединенной электронной информационной системы здравоохранения (ARMED), подтверждающий первый положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, при его предъявлении.