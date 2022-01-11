Сегодня, 11 января, должна состояться экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Союза тюркских государств (СТГ).

Повод – известные события в Казахстане. Хотя Анкару в данном случае волнуют не столько столкновения с человеческими жертвами в этом среднеазиатском государстве, сколько факт стремительного ввода в Казахстан сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ – Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Появление сил ОДКБ в Казахстане вызвало неприкрытый психоз в Турции и особенно в Азербайджане. Судя по всему, в Анкаре и Баку не ожидали столь стремительных действий от организации, которую едва ли не со дня основания в 1992г. многие по ряду причин считали аморфной и недееспособной.

Более того, факт развертывания сил ОДКБ в Казахстане, по сути, сорвал маски, обнажив националистический оскал Анкары и Баку, до сих пор прикрывавшихся демагогическими заявлениями о толерантности и миролюбии. Там поднялась очередная волна русофобии и армяноненавистничества.

В Турции ратуют за ускорение создания Объединенных тюркских сил

Руководители Турции, многие десятилетия работавшие на перевод Казахстана и других республик Средней Азии из российского геополитического русла в турецкое, не скрывают своего разочарования и недовольства тем, что в Казахстане Россия/ОДКБ сыграли на опережение.

Тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков специально для тг-канала Abbas Djuma отмечает, что Турция давно и плотно находится в Казахстане, строительство мечетей, различные политические, образовательные учреждения, научные проекты в Казахстане – все это в последние годы зацикливалось на Турецкую республику.

Турция, по его словам, исходила и исходит из того, что Казахстан является частью туркоцентричной подсистемы международных отношений, и он должен отойти от своих традиций и принять турецкие за тюркские традиции и обычаи. Для этого делалось все, прежде всего в образовательной и экономической сферах.

Отметим, кроме прочего, что привлекательность Казахстана, в т.ч. для Турции, объясняется также колоссальными природными ресурсами: цветные и черные металлы, уголь, нефть и особенно уран. В Казахстане добывается более 40% урана в мире. А по запасам урана Казахстан занимает второе место в мире.

Представители официальной Анкары в высказываниях сдержанны и осторожны. Однако их позицию и настроения вполне отражают СМИ, эксперты и т.н. бывшие высокопоставленные чиновники и военные.

Бывший премьер-министр и экс-глава МИД ТР Ахмет Давутоглу высказался предельно ясно: “Я глубокого опечален недавними событиями в дружественном и братском Казахстане, центральной стране тюркского мира. Вызывает также беспокойство то, что Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, в которой председательствует Армения”.

Турецкие СМИ открыто выражают недовольство размещением сил ОДКБ в Казахстане. «Единственная приемлемая миротворческая сила в Казахстане — это МС Организации тюркских государств, которые могут быть размещены только по просьбе страны-члена ОТГ Казахстана», — пишет главный редактор TRT World Юсуф Эрим, называя ввод контингента ОДКБ «вторжением».

Турецкие журналисты активно проталкивают тезис о необходимости “незамедлительно создать Объединенные тюркские силы”, то бишь Армию Турана/ Исламское НАТО.

Бригадный генерал в отставке и бывший атташе Турции в Азербайджане Юджель Карауз советует ОТГ подготовить юридическую и организационную почву для создания военной структуры организации: «На первом же заседании организации должны быть приняты правовые меры, касающиеся создания совместной военной силы и осуществлены реальные шаги. Если мы опоздаем, мы можем нанести непоправимый ущерб. Происходящее сейчас в Казахстане может произойти и в других братских республиках».

Карауз “забыл” упомянуть о вкладе Турции в кровопролитные события в Казахстане. По сообщениям в СМИ и соцсетях, на территории Казахстана среди бесчинствующих также организованно орудуют террористы, ввезенные Эрдоганом и Алиевым в Азербайджан в 2020г. для участия в боевых действиях против Арцаха.

Знаменателен в этом плане и факт ареста подозреваемого в причастности к беспорядкам криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикого Армана), известного своей проэрдогановской и пантюркистской позицией. Его связывают с т.н. ОПГ «Криминальный Туран», которое считается транснациональной сетью преступников, подконтрольной турецкой мафии, в том числе финансово и политически участвующей в попытке дестабилизировать ситуацию на Крымском полуострове. Пишут, что деятельность “Дикого”, скорее всего, курируют турецкие спецслужбы. Кстати, прибыл он в Казахстан прямиком из Турции.

Возможная роль Турции в событиях в Казахстане – тема отдельного разговора. Но заявление главы МИД ТР Мевлюта Чавушоглу о том, что “проблема других стран-участниц, всего тюркского мира, – это наша проблема, весь мир увидел это на примере победы в Карабахе”, говорит само за себя. Уж в Арцахе Турция и ее наемники из ближневосточных террористических организаций изначально принимали активное участие не только в военной агрессии Азербайджана против Арцаха, но и в подготовке этой агрессии.

Азербайджан отреагировал на события в Казахстане антироссийскими заявлениями и провокациями в Арцахе

Официальный Баку трагические события в Казахстане и размещение там сил ОДКБ буквально лишило дара речи. За прошедшие 9-10 дней главарь апшеронского террористического султаната, до недавнего времени с видом великого полководца поучавший президентов республик Средней Азии правилам захвата территорий других государств, не проронил ни слова. Видимо, понимая, какая сила на него обрушится, брякни он что-нибудь не то.

На амбразуру были брошены карманные СМИ, политологи и действующая в соцсетях дезинформационная армия . Именно последние поначалу просто распространяли в фейковые сообщения о действиях сил ОДКБ, особенно изгаляясь над армянским подразделением. Азербайджанцы в Казахстане стали принимать участие в антиправительственных акциях.

В Киеве группа азербайджанцев приняла участие в акции в поддержку протестов в Казахстане. А когда Алиев немного пришел в себя, журналисты и т.н. эксперты и политические деятели получили наставления о том, что писать и говорить.

Глава пантюркистской политической партии “Туран” Джахандар Байоглу призвал отстранить от власти в Азербайджане всех пророссийских чиновников.

“Российские войска в Казахстане: ничего хорошего для Азербайджана и Грузии”, – восклицает аливеский рупор haqqin.az.

Политический обозреватель Турал Исмайлов, говоря о силах ОДКБ, заявил, что “если в отношении людей будет проявляться особая жестокость, то это будет ассоциироваться с вхождением бандитских групп армии СССР в Баку 20 января 1990 года”. Т.е. “бандитской” он называет Советскую армию, подразделения которой, хоть и с опозданием на несколько дней, но были в итоге введены в Баку, где с 13 января 1990г. шли звериные по своей сути армянские погромы в духе и методами террористов “Исламского государства”.

Несмотря на то, что силы ОДКБ были введены в Казахстан по просьбе президента Токаева, все азербайджанские политологи называют действия ОДКБ “незаконными”, а факт председательства Армении в Организации интерпретируют как “месть Армении за Карабах”, хотя прекрасно понимают, что решения принимались отнюдь и далеко не в Ереване.

Ну, и как всегда, когда Алиеву прижимают хвост, он срывает зло на Арцахе.

10 января, сразу после завершения видео-саммита ОДКБ, ВС Азербайджана несколько раз обстреляли села и мирных жителей Арцаха. Сначала из стрелкового оружия разного типа азербайджанцы открыли огонь в направлении общин Красный Базар – Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха.

В результате очередной провокации против гражданского населения загорелся автомобиль «УАЗ», припаркованный около детского садика в селе Красный Базар. Прибывшие на место происшествия пожарные также оказались под вражеским огнем. В результате осмотра кузова машины обнаружены пули.

Был подожжен принадлежащий гражданскому лицу автомобиль УАЗ, припаркованный во дворе жилого дома, в котором в этот момент находились трое гражданских лиц. Этот жилой дом находится примерно в 50 метрах от общественного детского сада. Нормальная работа детского сада была нарушена, детей экстренно эвакуировали.

В тот же день на одном из пастбищ, общины Тагавард, в результате обстрела азербайджанцами был поврежден скот одного из жителей, пастух смог спрятаться и целым и невредимым добраться до дома.

В тот же день азербайджанцы обстреляли четверых мирных жителей, выполнявших сельскохозяйственные работы в общине Нахичеваник Аскеранского района Республики Арцах. Пострадавших нет, но сельскохозяйственная техника, принадлежащая жители деревни, повреждена. Мирные жители находились под обстрелом более часа и были выведены из района только благодаря вмешательству российских миротворцев.

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян расценил эти и многочисленные подобные случаи, зарегистрированные в прошлом году, как наглядную демонстрацию того, что под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха, держа в постоянном страхе гражданское население на всей территории Арцаха, особенно в приграничных районах. С точки зрения безопасности и надлежащей защиты прав народа Арцаха решающее значение имеет немедленное удаление азербайджанских вооруженных баз из окрестностей мирных населенных пунктов», – говорится в заявлении.

“Подобные действия являются проявлением антиармянской и нацистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, что служит очередным доказательством того, что «миролюбивые» заявления властей Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими и экспансионистскими целями, которые преследует эта страна в отношении Арцаха, армянского народа и региона”, – заявил МИД Арцаха.

В заявлении отмечается, что агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и направлено на запугивание общества Республики Арцах, а также на срыв деятельности российской миротворческой миссии.

“Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то ни было статус в составе Азербайджана. Мы и дальше будем развивать и укреплять нашу Родину”, – подчеркивает МИД Арцаха.