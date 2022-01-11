22-летний полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян перешел в польский клуб «Погонь», подписавший с нашим соотечественником контракт на рекордную в своей истории сумму.

Об этом заявил президент клуба из города Щецин Ярослав Мрочек, который, однако, не раскрыл финансовые подробности сделки.

На официальном сайте команды из Польши сообщается лишь, что с гюмрийцем заключен договор сроком на 3,5 года. Бичахчян стал третьим новичком клуба из Померании в зимнее межсезонье текущего чемпионата. Он уже приступил к тренировкам в новой команде, в которой будет выступать в футболке под номером «22». Уже в четверг воспитанник гюмрийского «Ширака» отправится вместе с новыми одноклубниками на учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

Пока неизвестно, сколько именно заплатила «Погонь» бывшему клубу нашего футболиста – словацкой «Жилине», однако можно предположить, что сумма была в районе 900 тысяч евро. Именно во столько оценивает Бичахчяна специализированный сайт «Transfermarkt», в последний раз обновлявший данные 26 декабря. Примечательно, что в декабре 2021 года «Жилина» продлила контракт с Бичахчяном до конца декабря 2023 года.

«Я слежу за игрой и результатами «Погони» в последние месяцы, а также за ходом строительства местного стадиона. Не могу дождаться первого матча за новую команду»,- заявил наш соотечественник в интервью сайту польского клуба.

Ваан Бичахчян родился 9 июля 1999 года в Гюмри в семье местного специалиста Вардана Бичахчяна. В составе команды родного города сын тогдашнего наставника «Ширака» дебютировал 12 марта 2016 года в высшей лиге чемпионата Армении.

Произошло это в матче с ныне канувшей в лету аштаракской «Микой», в котором гюмрийцы проиграли со счетом 0:1. В той игре Бичахчян вышел на замену на 81-й минуте. А 7 июля того же года, вновь появившись на поле со скамейки запасных, Ваан поразил ворота грузинской «Дилы» в матче квалификационного раунда Лиги Европы. Его гол в итоге стал победным, обеспечив «Шираку» выход в следующий раунд турнира.

Вошел в историю и сам герой встречи, ставший самым молодым игроком гюмрийского клуба, забившим гол в еврокубках. За два сезона в «Шираке» Бичахчян-младший стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов Армении и обладателем кубка страны.

Vahan w granatowo-bordowych barwach występować będzie z numerem #𝟮𝟮 👊 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) January 10, 2022

Столь впечатляющий дебют не ускользнул от внимания даже британского «The Guardian»-а, в 2016 году включившего Бичахчяна в список 60 наиболее одаренных молодых талантов мирового футбола. В прессе заговорили даже о появлении в армянском футболе «нового Мхитаряна».

В октябре того же года армянским самородком заинтересовался московский ЦСКА, в котором Бичахчян целую неделю был на просмотре. С армейцами что-то не сложилось, однако и в чемпионате Армении Бичахчян задержался недолго. 24 июля 2017 года было объявлено о его переходе в словацкую «Жилину», за вторую команду которого армянский полузащитник дебютировал всего через 6 дней после этого, став автором последнего гола своей команды в матче против братиславского «Интера» (4:2).

Именно в Словакии Ваан Бичахчян окреп как профессионал. К моменту перехода в Польшу армянский атакующий полузащитник провел за «Жилину» 60 матчей в течение 4,5 сезонов, забив 18 голов и выдав 13 голевых передач.

Довольно неплохая результативность для европейского чемпионата среднего уровня, учитывая, что большинство голов были забиты в ходе двух последних лет. В предыдущем чемпионате гюмриец записал на свой счет 11 голов и 5 результативных передач, а в текущем сезоне уже 6 голов и 7 «ассистов». Особенно удалась Ваану Лига конференций УЕФА, в которой он в 8 играх четырежды огорчал соперников «Жилины» и стал соавтором одного гола.

В 2016-17 годах Бичахчян привлекался в сборную Армении среди игроков до 19 лет, за которую провел 18 игр, забил 6 голов и выдал одну результативную передачу. Затем были матчи за молодежную сборную (возраст игроков до 21 года) – 13 игр, 1 гол. 8 сентября 2020 года гюмриец наконец-то вышел на поле в футболке национальной сборной.

И вновь дебют ознаменовался выходом на замену. На 64-й минуте матча с Эстонией в рамках Лиги наций он заменил Аршака Коряна. В той игре армянские футболисты победили со счетом 2:0. Пока единственный гол в главной команде нашей страны Бичахчян забил в ворота шведов – в товарищеской игре (1:3), состоявшейся 5 июня прошлого года. В его активе уже 11 матчей за национальную сборную (5 – в Лиге наций, 4 – в отборочном турнире чемпионата мира и 2 – в товарищеских играх), в которых он стал также автором одной результативной передачи.

В польском клубе с армянским футболистом связывают большие ожидания. «Мы очень долго работали над этим трансфером. Несколько раз наблюдали за игрой Ваана вживую, интересовались им еще до того, как он продлил контракт с «Жилиной». Я очень рад, что нам удалось завершить переговоры и реализовать этот переход.

Бичахчян наделен многими важными для футболиста качествами. Я держу пальцы скрещенными за то, чтобы он с начала весеннего раунда чемпионата Польши полностью проявил свой талант. У него точно есть все предпосылки для того, чтобы сразу выиграть конкуренцию за место в основном составе и стать важным игроком нашей команды»,- заявил руководитель спортивного отдела «Погони» Дариуш Адамчук, подчеркнувший, что обычно Бичахчян выступает на позиции центрального атакующего полузащитника. Но в «Жилине» и в сборной играл также на обоих флангах и в центре поля.

Судя по всему, рад трансферу армянского футболиста и президент польского клуба Ярослав Мрочек. «Недавно мы реализовали рекордный трансфер по продаже игрока, проводив в другой клуб Кацпера Козловски.

Хотя в случае с переходом Бичахчяна масштаб явно другой, но могу сказать, что для нашего клуба этот трансфер также стал рекордным, но уже в плане выплаты отступных за приглашенного футболиста»,- завил клубному сайту Ярослав Мрочек, напомнивший, что на днях Бичахчян занял 6-е место в опросе на звание лучшего футболиста Армении 2021 года.

Переход Ваана Бичахчяна в чемпионат Польши, безусловно, позитивно скажется и на росте его спортивного мастерства, а значит пойдет на пользу и национальной сборной нашей страны. Первенство Польши посильнее словацкого, да и конкуренция здесь заметно выше.

Это особенно важно в преддверии старта армянской дружины в очередном розыгрыше Лиги наций, в котором ей предстоит трудное соперничество со сборными Украины, Шотландии и Ирландии. В матчах с такими соперниками целенаправленный игрок, выступающий на острие нападения, явно не будет лишним. Остается только, чтобы гюмриец в лучшей форме подошел к июньскому старту нашей сборной в этом турнире.

Кстати, «Погонь» после 19 туров с 37 очками занимает второе место в текущем чемпионате Польши, уступая 4 очка «Леху». В такой ситуации результативная игра Бичахчяна может добавить оборотов его клубу в сложнейшей чемпионской гонке.