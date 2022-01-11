Ушел из жизни поэт, общественный деятель Размик Давоян.

Об этом «Арменпресс» сообщил председатель Союза писателей Армении Эдуард Милитонян. Поэт скончался 11 января.

Размик Давоян родился 3 июля 1940 года в селе Мец Парни Спитакского района. Начальное образование получил в местной школе. В 1949 году переехал с семьей в Гюмри (Ленинакан), где окончил среднюю школу и местный медицинский колледж.

В 1964 году Размик Давоян окончил Армянский государственный педагогический институт им. Х. Абовян, где учился на историко-лингвистическом факультете. Во время учебы он работал в редакции журнала «Наука и техника», одновременно корректором в редакции «Литературной газеты».

С 1965 года возглавлял отдел поэзии «Литературной газеты». 1970 г. Работал в Комитете по культурным связям с диаспорой в должности старшего советника. В 1975-1990 гг. был ответственным секретарем Государственного комитета Армении по наградам. Во время учебы работал в учредительной редакции журнала «Наука и техника», одновременно в редакции «Литературной газеты» корректором.

С 1965 года возглавлял отдел поэзии «Литературной газеты». 1970 г. Работал в Комитете по культурным связям с диаспорой в должности старшего советника. 1975-1990 гг. Был ответственным секретарем Государственного комитета по наградам Армении.

В 1989 году он был назначен первым заместителем председателя Комиссии по зоне бедствия Верховного Совета Армении. В 1991-1999 гг. был председателем Правления Просветительского и культурного союза Армении «Амазгаин».

В 1994-1996 гг. Размик Давоян был избран председателем Правления Союза писателей Армении. 1999-2003 гг. он – советник президента Республики Армения. В 2005-2007 гг. – директор студии документальных фильмов «Ереван».

В 2007-2018 гг. – советник директора телеканала «Н1». Свое первое стихотворение он опубликовал в 1957 году. Первый сборник стихов был в ленинаканской газете «Банвор», в 1963 году. Размик Давоян является автором более 40 сборников, в том числе на русском, чешском и английском языках.

Его работы публиковались в итальянских, французских, югославских, иранских, китайских и американских периодических изданиях. О жизни и творчестве Размика Давояна писали «Литературная газета», французская «Фигаро», британские «Таймс» и «Васафир».

В 1969 году, после пятилетнего запрета был опубликован его «Реквием». В 1972 году в Бейруте впервые была опубликована поэма «Расправа над крестом», а в 1984 году в Нью-Йорке – поэма «Торос Рослин». В 1990 г. авторитетное чешское издательство «Одеон» включило его произведения в антологию мировой литературы.

Редакция “Арменпресс”, в связи с кончиной поэта Размика Давояна, соболезнует членам его семьи, родным и близким.