Степанакертский драматический театр имени Ваграма Папазяна с трехдневными гастролями находился в Ереване.

Зрители имели возможность посмотреть драму Ричарда Калиноски “Лунное чудовище” в двух действиях. Спектакль был на русском языке.

Режиссер Ваган Хачатрян сумел подчеркнуть новизну истории, придав ей философию острой боли и судьбы, акцентировать теневые линии эпохи, используя ее и в качестве послания. Масштабное оформление сцены позволяет мысленно перемещаться на ту территорию, где проходит действие. И хотя эти истории различны, боль, которая в них живет, одинаковая.

Рудольф Айриян, олицетворяющий Арама, сумел изменить борьбу образа с живущим в нем чувством. Это особенно видно в последнем акте, когда, образно говоря, происходит столкновение боли и примешивающегося к ней возникшего, наконец, чувства.

Это не судьбоносное столкновение образа и духовной силы, а пик продолжающегося развития. Параллельно с этим следует подчеркнуть мысленно-консервативный тип героя, который неоднократно виден в совершаемых им шагах и словах. В ходе спектакля акцентирован также диалект, причем с сохранением культуры русского языка.

Воплотившая образ Седы Мария Саргсян сконцентрировала идеологию простых и преходящих явлений, дальнейшего хода жизни и эмоциональной памяти. Преодолев препятствия на пути самовыражения, она сумела сохранить и верно представить истинный образ армянки, пережившей лишения, показать, что бьющееся от боли сердце пока еще живо.

Говоря же об образе господина, олицетворенном Каджиком Арутюняном, следует отметить: повествовать историю по одной семейной фотографией, притом на сцене – нелегко. И тут нет случайностей – персонаж постепенно развивался, мимикой порой говоря больше, чем словами.

Поражает талант Армана Арутюняна, олицетворившего маленького Винсента – как ему удалось запомнить свою часть пьесы, да еще и на русском! Юный актер сумел сохранить себя в образе, почти половину спектакля находясь на театральной сцене, переживая различные чувства и настроения.

Два героя драмы -Арам и Седа, чудом спасшиеся от геноцида, смогли пережить свою личную – почему бы и нет, – общечеловеческую трагедию, отображая ход истории, свои личные настроения и перипетии жизни.

Арам уверен, что способен начать новую страницу жизни с пятнадцатилетней Седой, у которой свои мечты и стремления. Но юношеские мысли, кажется, не внушают веры в то, что она уже замужняя женщина и должна жить с Арамом, приспосабливаясь ко всем перипетиям.

Режиссер не случайно оформил спектакль комитасовскими мелодиями, которые свидетельствуют о продолжительности жизни двух героев, переживших удары судьбы, личностные драмы и трагедии.

Спектакль можно считать удавшимся, особенно с точки зрения формирования новой позиции и стабильности в образах: режиссер пытался не просто представить то, что есть в литературном образе, а то, насколько свободно могут творить актеры в своих образах – в крайне тяжелом психологическом состоянии, ограничениях, с радостными и грустными нотами.

1 5 - + 1. 2. 3. 4. 5.

Поскольку спектакль поставлен на русском, необходимо также отметить важность языка. Впрочем, актеры были настолько поглощены своими образами, что язык стал не только методом самовыражения, но также придал окраску, демонстрируя, как можно в боли, методом языка переоценить живое и потерянное. Верна ли такая формулировка? Думаю, это также цель – мир должен быть осведомлен о пережитой трагедии, страданиях и потерях армянского народа.

Последний акт, плавно разрешенный, когда герои рассказывают свою личную драму, трагическую историю, столкновение роковых тропов, открывая сразу и другую жизнь – с новой психологией и закономерностями.

По ходу спектакля события развиваются вокруг одного фото и креста, что является основной идеей и основным источником сказанного. Арам и Седа оказались в тюрьме и жили вместе. Им остались только крест и фото, а затем еще и кукла, которую Седа прикрепила к кресту. И не случайно режиссер постарался получить фотокадр из целой сцены – это ему удалось.

Степанакертский драматический театр имени Ваграма Папазяна вновь доказал, что имеет свой собственный почерк, формат и эстетику.

Вова АРЗУМАНЯН