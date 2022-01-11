Количество армянских миротворцев, отправленных в Казахстан, не такое, чтобы на армяно-азербайджанской границе произошло изменение численности военнослужащих.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра обороны Арман Саргсян.

“Данные о численности опубликованы. Они выполняют функцию защиты важнейших объектов. Количество наших солдат, уехавших в Казахстан, не такое, чтобы было изменение количества наших солдат на границе”, — сказал Саргсян.

7 января ВС Армении направили в Республику Казахстан миротворческий отряд (100 военнослужащих) в составе миротворческих сил ОДКБ.

Во время миссии миротворческое подразделение ВС Армении выполняет функции по охране исключительно зданий и инфраструктур стратегического значения.