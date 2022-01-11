В последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе остается не столь напряженной, но никто не исключает, что в любой момент может возникнуть некоторая напряженность.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра обороны Арман Саргсян.”Подробности сообщить не могу, но порекомендую то же. Все публикуем, дана официальная информация, советую следить за новостями.

В целом провокации, инциденты были, и они могут повториться”, – сказал Саргсян. Замминистра призвал граждан следить за официальными новостями и доверять им.”И вы убедились, что никакая тайна от общественности не скрывалась.

Возможно, кто-то оценивал, что с опозданием, другой – что очень оперативно. Информацию мы предоствляли, общественность была проинформирована”, – сказал Саргсян.