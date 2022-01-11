10 января в Национальной академии наук Армении состоялась встреча с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караханян.

Как сообщили «Арменпресс» в Информационно-аналитической службе НАН Армении, на встрече присутствовали президент НАН Армении, академик Ашот Сагян, вице-президент НАН.

Грант Матевосян, академик-секретарь НАН Костанян, академик-секретарь Отделения математических и технических наук НАН РА Ленсер Агаловян, академик-секретарь Отделения арменоведения и общественных наук НАН Армении Юрий Суварян, директора Научно-исследовательские организации НАН Армении и ведущие специалисты. Также присутствовали директор Арцахского научного центра Анюта Саргсян и советник президента Арцаха Азатуи Симонян.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения и развития сотрудничества между научными и образовательными организациями Арцаха и Национальной академией наук Республики Армения.

«Особенно после последней Арцахской войны это сотрудничество является необходимостью. Сегодня мы должны поддержать развитие науки в Арцахе, подключив к нашим программам Арцахский научный центр. После войны я дважды был в Арцахе и встречался с разными официальными лицами. Предложенная нами программа сотрудничества была воспринята с большим энтузиазмом, все понимают ее важность», – отметил Ашот Сагян.

По словам министра образования и науки Арцаха Лусине Караханян, сегодня остро стоит проблема сохранения армянской идентичности Арцаха, которая должна решаться на научном уровне.

«Я была очень рада, когда г-н Сагян приехал в Арцах и рассказал о строительстве маленькой модели Национальной академии наук Армении на базе Арцахского научного центра. Сегодня как никогда важен вопрос внедрения, самоорганизации и централизации нашего национального интеллекта. В Арцахе оккупированы ценности мировой цивилизации, мы должны говорить об этом в целевых аудиториях, поступать правильно, чтобы иметь возможность сохранить Арцах армянским. Арцах должен стать привлекательным кластером науки и образования, мы также должны внедрить науку в сферу общего образования”, – сказала министр.

Лусине Караханян наградила Ашота Сагяна медалью «Апостол света» Министерства образования и науки Арцаха.

В ходе встречи руководители научно-исследовательских организаций НАН Армении выступили с четкими предложениями о сотрудничестве. В частности, предложено провести исследования качества воды, сельскохозяйственной продукции, загрязнения территорий, внедрить и расширить биотехнологии в Арцахе для получения биопродуктов.

Было предложено организовать стажировки молодых ученых Арцаха в институтах Национальной академии наук Республики Армения, организовать в Арцахе чтение лекций ведущими армянскими специалистами, а также организовать выездные сессии и конференции в Арцахе.