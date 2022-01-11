11 января, в районе 17:30 часов, подразделения вооруженных сил Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций, дислоцированных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии и беспилотников.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, армянская сторона предприняла соразмерные ответные действия. По состоянию на 18:30 перестрелка продолжается.

Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых.

Минобороны будет регулярно выступать с сообщениями о развитии ситуации.