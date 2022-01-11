По инициативе американской стороны 11 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и выразили удовлетворение динамикой развития армяно-американского диалога, основанного на общих ценностях – демократии, верховенстве закона, защите права человека.

Двусторонне была подчеркнула необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также необходимость полноценного возобновления работы в этом формате. Были затронуты требующие безотлагательного решения гуманитарные вопросы. Министр Мирзоян подчеркнул важность заявления Бюро госдепартамента США по Европе и Евразии об освобождении военнопленных, выяснении судеб пропавших без вести и обмене останками погибших.

Арарат Мирзоян также проинформировал нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в последние дни и подчеркнул важность реализации шагов по деэскалации ситуации.

Собеседники коснулись процесса диалога между Арменией и Турцией.

В ходе телефонного разговора также была обсуждена ситуация в Казахстане. Министр Мирзоян представил позицию армянской стороны по данному вопросу.

Стороны коснулись и других вопросов региональной и международной безопасности.