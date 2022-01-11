Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, посвященное внедрению системы всеобщего декларирования доходов физических лиц.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, касательно темы премьер-министр Пашинян отметил следующее: “Вопрос внедрения системы всеобщего декларирования доходов физических лиц в Республике Армения включен в программу деятельности правительства на 2021-2026 годы, и мы придаем большое значение внедрению этой системы.

Вчера мы обсуждали вопрос внедрения системы медицинского страхования и пришли к выводу, что система всеобщего декларирования также необходима для того, чтобы у нас была эффективная и справедливая система медицинского страхования”.

Министр финансов Тигран Хачатрян представил общую характеристику предлагаемой системы со сравнительным анализом с действующей системой декларирования.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с целями, требованиями, эффективностью, механизмами стимулирования затрат, диверсификацией направлений возмещения налога на прибыль и др. Также были затронуты предстоящие шаги по внедрению системы всеобщего декларирования доходов физических лиц.

Никол Пашинян подчеркнул важность применения цифрового инструментария и формирования технологических платформ для эффективного запуска системы. Премьер-министр поручил продолжить работу в соответствии с графиком мероприятий по обеспечению реализации программы деятельности правительства.