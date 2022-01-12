В тот же день в полночь в зоне ожесточенной перестрелки в результате провокации, совершенной азербайджанскими подразделениями в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, было обнаружено тело военнослужащего ВС РА, Ваана Вачагановича Бабаяна, 2003 г. р., получившего смертельные огнестрельные ранения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

В Министерстве обороны отметили, что состояние двух других раненых стабильное, угрозы их жизни нет. Ранее Министерство обороны Республики Армения сообщило, что 11 января в результате провокаций, совершенных азербайджанскими подразделениями на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли военнослужащие N-ской воинской части МО Армении, рядовой Артур Артемович Мхитарян, 2002 г. р. и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян, 2002 г. р.