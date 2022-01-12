Под эгидой Международного олимпийского комитета, в рамках программы «Олимпийская солидарность», по инициативе Национального олимпийского комитета в Армении регулярно проводятся курсы переподготовки для тренерского и судейского состава разных видов спорта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Первые занятия этого сезона были организованы в Цахкадзоре. В Армению прибыли российские специалисты по борьбе, олимпийские судьи и представители Международной федерации по борьбе. Под руководством армянского инструктора Нораварда Арустамяна и опытного тренера Алексея Базулина почти 40 тренеров и 25 судей из Армении с 10 по 17 января примут участие в практических занятиях.По окончании курсов участники получат соответствующие сертификаты.