Внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции пройдет 13 января, участники обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

“13 января в режиме видеоконференц-связи состоится внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе заседания главы оборонных ведомств государств – членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан”, – отметил он.

По словам Зайнетдинова, в заседании также примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.