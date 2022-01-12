На протяжении уже девяти месяцев, на глазах и при молчаливом попустительстве всего мира азербайджанские войска, вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения, попирают нашу землю, заняли стратегически важные высоты.

И в течение всего этого времени международные организации продолжают ставить знак равенства между Арменией и Азербайджаном, что делается посредством различных заявлений. Азербайджан подобное отношение к ситуации в Южнокавказском регионе воспринял как поощрение и продолжает экспансию теперь уже в отношении Армении.

После установления режима прекращения огня 9 ноября 2020 года Азербайджан продолжает агрессивную риторику, зачастую переходя от слов к делу: каждый день на армяно-азербайджанской границе гибнут, оказываются в плену защищая свою Родину армянские военнослужащие.

Азербайджан в формате ползучей аннексии, методом урывания территорий Армении не только пытается односторонне начать процесс делимитации и демаркации (естественно, в свою пользу), стремясь воплотить в жизнь турецко-азербайджанскую мечту – открыть так называемый «Зангезурский коридор», но и запугать население Арцаха и Армении. А для этого, по убеждению агрессора, нужно сохранить накал напряжения на границе.

За прошедший период жителей Армении и Арцаха азербайджанские солдаты убивали из снайперских винтовок, занимались скотокрадством, разбоем, на наших дорогах (Горис-Капан) облагали данью иранских бизнесменов-грузоперевозчиков, крали автомашины, похищали армянских жителей приграничных сел.

Всему миру уже известно, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских пленных в качестве политических заложников и продолжает практику пыток и психологического давления на них. Официальный Баку открыто игнорирует соответствующие решения ЕСПЧ о предоставлении информации об армянских военных и гражданских лицах, находящихся в плену в Азербайджане. В результате, 9 марта 2021г., согласно ч. 2 ст. 39 регламента суда, ЕСПЧ принял решение уведомить комитет министров Совета Европы о принятых им промежуточных мерах против Азербайджана.

25 мая 2021 года в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных подразделений на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий, младший сержант Геворк Хуршудян.

Это уже неприкрытое вооруженное посягательство Азербайджана в отношении суверенной территории Армении – государства-члена ООН, что является нарушением норм международного права.

Вопреки призывам международного сообщества, Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Армении, еще больше обостряя ситуацию и подрывая региональную безопасность и стабильность. Осуществление Азербайджаном военных действий на суверенной территории Армении дает право Республике Армения предпринять необходимые и равнозначные шаги для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения безопасности населения.

Проникшие с 12 мая на суверенную территорию Армении азербайджанские воинские подразделения продолжают проводить провокационные действия по ряду направлений.

Рано утром 27 мая в приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения во время проведения инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении шестеро военнослужащих ВС РА были окружены и взяты в плен военнослужащими азербайджанских ВС.

Данные провокационные действия, осуществляемые военно-политическим руководством Азербайджана преследуют цель еще большего обострения ситуации, что может поставить под серьезную угрозу региональный мир и стабильность.

14 июля вооруженные силы Азербайджана предприняли провокационное продвижение на участке, прилегающем к населенному пункту Ерасх Республики Армения, в результате которого от снайперского выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник ВС РА, рядовой Самвел Алавердян.

Эти провокационные действия, произошедшие после проникновения подразделений азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения- в Сюникскую и Гегаркуникскую области, свидетельствуют о том, что официальный Баку пытается создать новые очаги напряженности, подрывая мир и безопасность в регионе.

28 июля, в районе 03:40, ВС Азербайджана предприняли наступление на армянские позиции в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего развернулись локальные бои. Есть человеческие потери.

Азербайджанская сторона идет на преднамеренное обострение ситуации в условиях, когда продолжается незаконное нахождение азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, а руководство Азербайджана обосновывает подобные действия предъявлением территориальных и исторических претензий к Армении.

Примерно в середине августа 2021 года вооруженные силы Азербайджана активизировали свои провокационные действия как против вооруженных сил Республики Армения, так и против подразделений Армии обороны Арцаха. На прицел были взяты также населенные пункты Республики Армения и Арцаха.

14 октября Азербайджан вновь грубо нарушил режим прекращения огня, в результате чего 6 военнослужащих Армии обороны Арцаха были ранены возле села Норшен. Азербайджанская сторона продолжила нарушать режим прекращения огня в северо-восточном направлении Арцаха и 15 октября, обстреляв санитарную машину Армии обороны. Это был второй за неделю серьезный инцидент нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, в результате которого пострадали гражданские лица и военнослужащие. Ранее, 9 октября при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу Мартакерт территории в Арцахе снайперским выстрелом был убит мирный житель Арам Тепнанц.

8 ноября азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским лицам, осуществляющим строительные работы в зоне ответственности миротворцев РФ возле участка дороги Степанакерт-Шуши, в результате чего трое получили ранения, один был убит. Это второй случай нападения ВС Азербайджана на мирных жителей за месяц, в результате которого погибли люди.

16 ноября, ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. 12 армянских военных оказались в плену, из них 7 контрактников и 5 срочников.

3 декабря в окрестности населенного пункта Чартар Мартунинского района Арцаха во время проведения сельскохозяйственных работ азербайджанскими подразделениями был схвачен и умышленно убит житель Чартара Сейран Смбатович Саркисян.

10 декабря в результате вооруженные провокации со стороны ВС Азербайджана погиб военнослужащий ВС Армении Ваге Вагаршакович Манасерян, еще восемь военнослужащих получили ранения.

Буквально на днях, 11 января около 17:30 ВС Азербайджана возобновили начатый накануне обстрел армянских позиций в восточной части границы, применив артиллерию и беспилотники. Погибли трое армянских военнослужащих, еще двое ранены.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана, незаконно вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения с мая 2021 года, оккупировали территорию в более 40 квадратных километров.

Такова официальная хроника Министерства иностранных дел Армении о продолжающихся агрессивных действий Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.

Тем временем на фоне агрессивных действий официальный Баку продолжает разглагольствовать о налаживании соседских отношений.