Решением премьер-министра Армении в связи со смертью поэта Размика Давояна была создана похоронная комиссия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, церемония прощания с Размиком Давояном состоится 13 января с 18:00 до 20:00 в фойе концертного зала «Арам Хачатурян».

Похороны состоятся 14 января в 13:00 в общине Мец Парни. Желающие принять участие в церемонии прощания в этот же день в 10:00 могут приехать на Площадь Франции, откуда автобусы отправятся в Мец Парни.