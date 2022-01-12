Главный судья чемпионата Армении по шахматам среди мужчин Ашот Вардапетян возлагает большие надежды на стартующий турнир.

«Как всегда, в этом году я жду интересного и зрелищного турнира. В этом году турнир впервые будет транслироваться в прямом эфире на Youtube канале Шахматной федерации, его будет комментировать чемпионка Европы 2021 года в личном зачете Элина Даниелян», – сообщил «Арменпресс» главный судья турнира. Он подчеркнул, что турнир даст возможность понять в какой форме находятся ведущие армянские гроссмейстеры.

В этом году участие в 82-м чемпионате среди мужчин примут Самвел Тер-Саакян, Шант Саркисян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян, Арман Пашикян, Ованнес Габузян, Завен Андриасян, Тигран Петросян, Тигран Арутюнян, Арман Микаелян, Давид Шагинян и Мамикон Гарибян.

На 77-м чемпионате мира среди женщин за первенство будут бороться Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян, Мария Геворгян, Анна Хачатрян, Астхик Акопян, Ася Эдигарян, Мариам Аветисян, Вероника Хачатрян, Нарине Гаспарян и Наре Аракелян.Основная часть чемпионата начнется 12 января и завершится 23 января.