Тридцать два года назад, с 13 по 19 января 1990 г. десятки тысяч армян в столице Азербайджана Баку стали жертвами жестокой резни и были насильственно депортированы.

Как передает Арменпресс, после 6 дней зверств в отношении армян все армянское население города – около 250 тысяч покинуло Баку. Погромы 13 – 19 января 1990 г. были организованы Народным фронтом Азербайджана (НФА), а власти спонсировали их.

В Азербайджане поднялась волна антиармянской истерии еще в конце декабря 1988 года и в начале января 1989 года. 13 января 1990 года после многотысячного митинга толпа разделенными группами, по обозначенным адресам врывалась в квартиры армян и начала избиения и насильственные действия, выбрасывала людей из окон, убивала железными прутьями и ножами, насиловала женщин, заживо были сожжены люди. Погромы продолжались 6 дней.

Лишь 19 января, под предлогом восстановления порядка, когда под угрозой оказалась советская власть в Баку, Михаил Горбачев подписал указ о введении в Баку чрезвычайного положения. Во время вооруженного сопротивления были убиты более десятка боевиков, многие были арестованы.

Из-за сокрытия фактов и их не озвучивания невозможно было установить точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов, по разным данным, в 1988 – 1990 годах в Баку было убито более 200 армян. Однако, оно достигает 500 – 600 человек. Погромы армян и репрессии против них продолжались и после января 1990 года, приводя к полной деарменизации Азербайджана.

Несмотря на политику отрицания Азербайджана, погромы и насилие в отношении армян в Баку и ранее – в конце февраля 1988 г. в Сумгаите, а также в Кировабаде (Гянджа) осудили ряд международных структур и организаций. Европарламент в принятых резолюциях осудил погромы армян 1988, 1990 и 1991гг.

Свидетельства очевидцев, а также указанные резолюции показывают, что действия против армян в Баку и Сумгаите носили организованный характер или, как минимум, осуществлялись с попустительства властей Азербайджана. Председатель Комитета по делам беженцев США Билл Терик в 2002 г. заявил о погромах и их последствиях.