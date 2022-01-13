Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в квалификационный тур Открытого чемпионата Австралии.

Как передает «Арменпресс», 19-летняя Элина Аванесян в полуфинале квалификации женского одиночного разряда провела матч с Катериной Байндли из Украины.

После матча продолжительностью в 1 час 27 минут Аванесян выиграла со счетом 6:2, 7:5. За выход в последний квалификационный раунд Элина Аванесян поборется с другой украинкой Лесей Цуренко. Этот матч состоится 14 января.

19-летняя теннисистка первую победу на международном турнире одержала в 2021 году. В настоящее время она в женском рейтинге занимает 214-е место.