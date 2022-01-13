Во Дворце президента Армении 13 января при участии Армена Саркисяна состоялась церемония принятия присяги судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Котайкской области Анаит Антонян, судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Лусине Сепханян и судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Ширакской области Тиграна Восканяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, Армен Саркисян поздравил и пожелал новоназначенным судьям успехов, выразив уверенность, что они со всей ответственностью будут выполнять свои профессиональные обязанности, и своей деятельностью будут способствовать становлению судебной системы Армении.