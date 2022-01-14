Специальный представитель ЕС по кризису на Южном Кавказе в Грузии Тойво Клаар приветствует сообщение о встрече в Москве спецпредставителей Армении и Турции.

«Нормализация отношений и открытие коммуникаций – важная цель, которую Европейский Союз полностью поддерживает », – как сообщает «Арменпресс», написал Тойво Клаар в своем аккаунте в Twitter.

Делегации Армении и Турции прибыли в зал приемов МИД России в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран.

Спецпредставителем Армении в процессе установления диалога Армения-Турция является вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян, представителем Турции – бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.