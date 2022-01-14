Российская Федерация выступает за немедленное начало процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это вопрос не о Нагорном Карабахе, а о региональных проблемах, это двусторонний вопрос, который мы уже год, как предлагаем начать», – сказал он.

По его словам, Москва предложила создать специальную комиссию и выступить в качестве советника, учитывая, что в Генштабе ВС РФ и в других структурах есть карты с указанием границ между странами и их изменениями. «Вчера я общался со своим армянским коллегой по этому вопросу. Соответствующее предложение есть, потому что в случае создания комиссии необходимо будет согласовать условия, на которых она будет создана. Разногласия есть, но наша позиция ясна: нужно сесть и в рамках комиссии решить вопросы, которые остались нерешенными», – сказал Лавров.