Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что прекращение боевых действий на Южном Кавказе, разблокирование всех транспортных путей в соответствии с договоренностями, достигнутыми между руководителями Армении и Азербайджана при посредничестве президента России, откроют возможности для всех стран региона: России, Турции, Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом глава МИД России заявил на своей ежегодной итоговой пресс-конференции, говоря о консультативном формате «3+3» по Южному Кавказу.

Лавров подчеркнул, что присоединение Грузии к «3+3» не обяжет Тбилиси менять свою политическую позицию.

«Можем договориться, что в рамках этого формата мы обсуждаем только те темы, которые интересны всем участникам», – сказал Лавров, добавив, что, поскольку у Москвы нет дипломатических отношений с Тбилиси, у нее не так много возможностей объяснить Грузии преимущества этого формата. Именно поэтому Россия обратилась к своим армянским, турецким и азербайджанским коллегам с просьбой донести эту идею до своих грузинских соседей.

По словам Лаврова, в интересах Грузии присоединиться к «3+3» без предварительных условий.

С инициативой создания шестисторонней платформы сотрудничества на Южном Кавказе выступили президент Турции Эрдоган и президент Азербайджана Алиев. Первая встреча региональной консультативной площадки «3+3» состоялась 10 декабря в Москве, при участии заместителя министра иностранных дел России А. Руденко, заместителя министра иностранных дел Азербайджана Х. Халафова, заместитель министра иностранных дел Армении В. Геворгяна, заместителя министра иностранных дел Турции С. Онали и генерального директор Министерства иностранных дел Ирана А. Хагигиана. Грузия заявила, что не будет участвовать во встречах «3+3».