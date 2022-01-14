14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Килича.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией.

Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время.