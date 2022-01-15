Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) 13 января распространил заявление об угрозах президентa Азербайджана Ильхамa Алиевa, адресованных республиканскому кандидату в президенты Франции, главе региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Алиев заявил, что Азербайджан не знал о визите Валери Пекресс в Нагорный Карабах, однако, если бы, то однозначно не позволил бы ей покинуть Нагорный Карабах.

В своем заявлении CCAF, в частности, призвал правительство Франции потребовать от Азербайджана объяснений и извинений по поводу такого террористического заявления в адрес кандидата в президенты, и, в случае их неполучения, отозвать своего посла из Баку и выдворить посла Азербайджана из Франции.

Сама Пекресс в беседе с журналистами отметила серьезность озвучивания подобной угрозы в адрес кандидата в президенты Франции, отметив, что кандидат должен быть свободным, и может посетить любое место. Валери Пекресс отметила, что угрозы Алиева ее не пугают, но шокирована реакцией французского правительства.

Пекресс отметила, что хотела бы, чтобы Франция официально ответила на угрозу, озвученную президентом иностранного государства в адрес кандидата в президенты Франции.