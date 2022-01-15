14 января Католикос Великого Дома Киликийского Арам I по случаю объявления 2022 года «Годом Диаспоры», в Антилиасе провел встречу-консультацию с представителями армянской интеллигенции Ливана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Католикосат Великого Дома Киликийского.

«В эти дни ливанская жизнь стала ужасно трудной для всех нас, во всех ее аспектах, но мы все должны продолжать свою жизнь вместе, в семейном, собирательном и организационном плане», — сказал он.

Его Святейшество подчеркнул, что объявление «Года Диаспоры» стало обязательным. Это верный ход в нужное время.

«Однако мы не должны довольствоваться лишь публикацией декларации— вопрос диаспоры должен стать средоточием наших мыслей, забот, слов, организационной жизни. Все это говорит о том, что Диаспора нуждается в реорганизации— то есть обновления, оживления, изменения в случае необходимости», — сказал Его Святейшество.

Католикос Арам I подчеркнул, что Диаспора должна быть реорганизована, укреплена во имя общих стремлений и интересов Армении и народа.