В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты ( ОАЭ ) президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Арменпресс

На повестке встречи были вопросы региональной безопасности и стабильности. Президент Республики Армения коснулся вопроса Арцаха, ситуации в стране, событий и вызовов в нашей стране и регионе после войны.

«Говоря о гуманитарных проблемах, вызванных войной, президент Армении особо отметил, что Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных и мирных жителей. Армения рассчитывает также на практическую поддержку международных партнеров в решении этого актуального вопроса”, – говорится в сообщении.

Согласно источнику, касаясь двусторонних отношений, стороны отметили, что высокий уровень политического диалога РА-ОАЭ создает благоприятную почву для взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент Саркисян также отметил важность армяно-эмиратских отношений в контексте сотрудничества между Арменией и арабскими странами.

По сообщению аппарата президента РА, министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ подчеркнул заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов в расширении важность эффективного взаимовыгодного сотрудничества с Арменией. Он, в частности, отметил углубление сотрудничества в сферах энергетики, информационных технологий, продовольственной безопасности, туризма.

Было отмечено, что установленный между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами новый воздушный мост является еще одним надежным шагом, направленным на укрепление торгово-экономических связей между Арменией и ОАЭ.

«Президент Саркисян коснулся также реализуемой эмиратской компанией «Масдар» инвестиционной программы в области возобновляемой энергетики в Армении, отметив важность ее расширения и новых инвестиций.

Стороны подчеркнули важность двусторонних взаимных визитов. В этом контексте министр Абдулла бен Заид Аль Нахайян выразил готовность в ближайшее время посетить Армению», – сообщает аппарат президента РА.

По сообщению источника, согласившись с тем, что армяно-эмиратские отношения, основные направления сотрудничества и проекты нацелены в будущее, собеседники отметили: поскольку существует большой потенциал для сотрудничества, возможность и желание сделать больше, необходимо последовательно двигаться вперед совместными усилиями.

В рамках рабочего визита президента Республики Армения Армена Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты супруга президента Нуне Саркисян и члены армянской делегации посетили Институт наследия Шарджи, встретились с директором института Абдулазизом Аль Мусалламом (Abdulaziz Al Musallam) и организаторами фестиваля

Армения в этом году в качестве почетного гостя примет участие в этом престижном ежегодном фестивале, проводимом Институтом наследия Шарджи, имея уникальную возможность представить культурное наследие нашей страны и народа.

Согласно источнику, фестиваль «Дни культурного наследия Шарджи» проводится с 2003 года. Он считается одним из самых известных культурных событий и проводится ЮНЕСКО – в рамках Дней всемирного наследия. Каждый год какая-то страна приглашает в качестве почетного гостя, и в событийном центре фестиваля – культурное наследие именно этой страны, ее ремесло и искусство, традиции. Павильон Армении будет представлен на фестивале под эгидой госпожи Нунэ Саркисян.

В ходе встречи с директором Института наследия Шарджи Абдулазизом Аль Мусалламом госпожа Нунэ Саркисян поблагодарила за приглашение Армении в качестве почетного гостя фестиваля. «Для нас большая честь быть почетным гостем на этом престижном фестивале в этой прекрасной стране. Мы высоко ценим нашу дружбу с ОАЭ и надеемся, что это станет началом еще одной культурной программы между нашими странами, — сказала Нунэ Саркисян. – Мы должны еще раз показать миру, что Армения – красивая страна, которую стоит посетить. Мы считаем, что следующим шагом должно стать проведение Дней арабской культуры в Армении».

Госпожа Нунэ Саркисян отметила, что выставка может путешествовать и по другим арабским странам, представляя не только искусство и традиции Армении, армянского народа, но и культурные и научно-образовательные учреждения, такие как Матенадаран, музеи истории и современного искусства.

Госпожа Нунэ Саркисян также подчеркнула участие Армении в фестивале с точки зрения развития туризма, отметив, что интерес к Армении, а также лучшее знание нашей страны могут стимулировать поток туристов в Армению», – говорится в сообщении.