Россия озабочена тем, что тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ не может побывать в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в понедельник на онлайн-брифинге в МИА “Россия сегодня”.

“Что нас заботит? Что тройке сопредседателей до сих пор не удается побывать в регионе, ознакомиться с ситуацией и наметить конкретные меры по содействию сторонам в налаживании контактов между людьми, решению гуманитарных проблем”, – заявил Лукашевич.

В то же время российский дипломат выразил надежду на то, что “в самое ближайшее время “тройке” сопредседателей все же удастся побывать в регионе, а также поговорить с политическими руководствами Армении и Азербайджана.

Коснувшись ситуации в Нагорном Карабахе, Лукашевич отметил, что, несмотря на некоторые инциденты, в целом благодаря усилиям России удалось сохранить стабильность в регионе. По его словам, стабилизация ситуации позволила затронуть и другие вопросы, такие как разблокирование дорог, обсуждение в формате «3+3» и др.