На прошлой неделе страна простилась с видным армянским прозаиком, поэтом, общественным деятелем, лауреатом Государственной премии Арм.ССР и премии Президента Армении Размиком Давояном.

Ушел из жизни удивительный человек, яркий поэт и патриот, который оставил большой след в современной армянской литературе и общественной жизни. Он мог стать хорошим хирургом, но выбрал поэзию делом своей жизни.

Больше всего на свете он любил гору Арарат, которую называл «дедо»: окна его квартиры смотрели на библейскую гору, с которой он здоровался каждое утро и беседовал. Об этом я узнала от него лично, когда пришла к нему домой на интервью – для журнала МФГС «Форум Плюс» в 2012 году. Мы долго беседовали с поэтом о пройденном им жизненном пути, поэзии, человеческих взаимоотношениях и многом другом.

Размик Никогосович мне рассказал, что прежде, чем он осознал себя поэтом, он учился на врача, прошел серьезный путь становления как самостоятельного человека. Он рано лишился отца (в 4 года) и рано окончил школу – в 15 лет, после чего поступил в медучилище города Ленинакана (ныне Гюмри). Пришел туда, когда сдавали последний экзамен и шанса поступить практически не было.

На помощь ему пришла одна «добрая женщина», которая собрала приемную комиссию. Размик успешно сдал экзамены и был принят. Практику проходил в местной больнице для душевнобольных и даже однажды спас жизнь человеку.

«В городе тогда работали известные армянские врачи-хирурги: Номезян, Микаэлян, Антонян. Последний попросил меня ему ассистировать во время одной тяжелой операции пациента с кишечной непроходимостью: сказал, что мои руки могут делать тонкую работу и что я обязан стать хирургом. Четыре часа я «оживлял» кишки пациента. Спас кому-то жизнь», – рассказал Давоян.

Завен Варданян, Серо Ханзадян, Уильям Сароян, Феликс Арутюнян, Размик Давоян, Зори Балаян, Альберт Степанян

А в начале 50-х годов прошлого века его увлекла романтика и желание доказать всем свою самостоятельность. По призыву КПСС Давоян уехал осваивать целину: работал в зерносовхозе Кустанайского района, жил с другими целинниками в палатках, разбитых в пустыне. Потом вернулся в Ереван, окончил историко-филологический факультет Армянского государственного педагогического института им. Хачатура Абовяна и стал работать. При этом все время записывал стихи в общие тетради.

В 60-х годах прошлого века, в период «хрущевской оттепели» в СССР появилась мощная молодая плеяда поэтов: в Армении это были Гурген Маари, Сильва Капутикян, Паруйр Севак, Амо Сагиян, Ваагн Давтян и др., а в России – Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский. Начинающему поэту Давояну пробивать свою дорогу на поэтическом поприще среди таких имен было нелегко. Зависть, критика, отрицательные рецензии на произведения… Но были и коллеги, поддержавшие молодого поэта.

– Еще студентом я отнес свои стихи в издательство «Советакан грох». Отрецензировали, причем так, что я разорвал их и выбросил в урну. Потом главный редактор издательства Виген Хечумян попросил принести что-нибудь другое. У меня были еще две общие тетради, в которых были стихи, которые, как я думал, в то время не могли быть изданы. Отдал их Хечумяну, который оставил их на столе в издательстве. И вот как-то сижу на лекции, а по институту идет молва, что меня ищет сам Паруйр Севак. Оказывается, Севак прочитал мои тетради и решил редактировать мою книгу. С этого все и началось.

Размик Давоян никогда не сомневался, что является хорошим поэтом. И еще всегда отмечал, что Россия и русский язык стали «золотыми воротами», через которые поэты и писатели бывших республик СССР получили возможность пройти и обрести известность запределами своих стран. Ну, а контакты с русскими коллегами, всевозможные встречи и симпозиумы помогали армянским писателям быть в курсе всего, развиваться и обогащаться.

Говорили с Размиком Давояном и о его поэме «Реквием», который, по его словам, был обращен ко всем ныне живущим: «Реквием» это поминальная молитва, в которой я хотел рассказать о наших потерях живым людям. XX век с его войнами, тоталитарными системами стал результатом духовного геноцида. Угроза таится в самих людях, надо менять их психологию. «Реквием» это своеобразная «диагностика» человеческих болезней для правильного лечения. На дворе ХХI век, но пороков не стало меньше…» В этом контексте мы также затронули тему о роли поэта. Как отметил Давоян, поэт, «это человек, пробуждающий в народе самые высокие чаяния, устремления, желания».

«Сам поэт может быть растоптан, но его связь с народом это связь, имеющая неимоверную силу. Сегодня мир находится на грани катастрофы как раз из-за того, что эта связь прервалась»,- подчеркнул он.

Первое стихотворение Размика Давояна было напечатано в ленинаканской газете «Банвор» (1957 г.), а первый сборник – «Мой мир» – издан в 1963 году. Всего у писателя несколько десятков книг, выпущенных на армянском, русском, чешском, английском языках. В частности, книга «Дыхание и шепот долин» вышла в 2010 году в серии «Видные поэты» одного из самых известных и авторитетных издательств Великобритании «Arc Publications», специализирующегося на высокой поэзии.

Левон Ананян, Давид Мурадян, Размик Давоян



Отбором и рецензированием книг для этого издательства занимаются известные английские поэты. В случае Размика Давояна им был Уильям Херберт. А уже в 2019 году «Arc Publications» выпустило поэму Давояна «Реквием» на английском языке.