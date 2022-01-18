Ваан Керобян продолжает выполнять свои должностные обязанности.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра экономики Гаяне Антонян, опровергнув муссируемую информацию о намерении министра Ваана Керобяна уйти в отставку.

«С утра в прессе муссируется информация о том, что министр Ваан Керобян намерен уйти в отставку. Отвечая на многочисленные вопросы, которые поступают от вас, отмечу, что статьи с таким заголовком не соответствуют действительности: министр Ваан Керобян продолжает выполнять свои обязанности», – отметила пресс-секретарь министра.

Ваан Керобян занимает должность министра экономики Армении с ноября 2020 года.