Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 января вынес решение по делу «Пашинян против Армении», признав нарушения властями Армении свободы и личной неприкосновенности Никола Пашиняна, а также права на свободу мирных собраний в послевыборный период 2008 г.

Как сообщает Арменпресс, решение Европейского суда принято на основании Европейской конвенции по правам человека на основании исков гражданина Республики Армения Никола Пашиняна, в то время оппозиционного деятеля, от 1 апреля 2010 г. и от 9 сентября 2010 г.

Приговор, опубликованный в базе ЕСПЧ, касается заключения Никола Пашиняна, в то время оппозиционера и сторонника кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, после президентских выборов 19 февраля 2008 г. в Армении.

Страсбургский суд под председательством Тима Эйка постановил, что имело место нарушение статьи 5.1 Европейской конвенции о правах человека («Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность») и статьи 11 той же Конвенции («Каждый имеет право на мирное собрание…»). Остальные требования истца не были удовлетворены.

Действующий премьер-министр Армении не требовал от государства денежной компенсации.