Двусторонняя комиссия по демаркации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном еще не сформирована, обсуждаются условия, есть определенные обстоятельства, которые предстоит выяснить.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Тагуи Казарян.

«Комиссия по демаркации и демаркации еще не сформирована, обсуждаются условия, при которых эта комиссия сможет начать работу. Мы убеждены, что пока не будут созданы конкретные механизмы, предприняты конкретные шаги для повышения стабильности и безопасности границ, механизмы, помогающие предотвратить дальнейшие столкновения – преднамеренные или, иногда, случайные, столкновения по техническим причинам, этой комиссии будет трудно работать», — сказал Мирзоян.

Нет ясности по конкретным срокам формирования комиссии, но, по словам министра, есть ощущение, что речь о скором процессе. Есть определенные обстоятельства, которые нужно выяснить и согласовать. После этого комиссия может быть сформирована.