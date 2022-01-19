Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся решения об отправке сил быстрого реагирования ОДКБ в Казахстан.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян затронул этот вопрос в ходе правительственного часа в НС в ответ на вопрос депутата Агнессы Хамоян.

Депутат включила запись, в которой бывший оппозиционный депутат Никол Пашинян высказывается об ОДКБ и предлагает уточнить, какие обязательства есть внутри Организации, уточнить, какие обязательства у Казахстана перед Арменией и как обязательства у Армении перед Казахстаном.

«Какие обязательства у Казахстана перед нами и какие обязательства у нас перед Казахстаном? В конце концов, почему армянский солдат отправился регулировать внутриполитическую ситуацию в Казахстане?» – спросила депутат.

Пашинян поблагодарил Хамоян за публикацию записи. «Вы точно опубликовали повестку дня, которую я, вступив в должность премьер-министра Армении, обсуждал в ОДКБ, конечно, немного с другой лексикой, конечно, немного с другим тоном и в другом статусе», – сказал премьер-министр.

Касаясь событий в Казахстане, премьер предложил вернуться немного назад и после этого рассказать о своих высказываниях. «Мы говорили, что в ОДКБ, в том числе в период нашего председательства, нашим приоритетом является совершенствование механизмов оперативного и кризисного реагирования ОДКБ, чтобы понять, работает этот механизм или нет», — сказал он.

По словам Пашиняна, абсолютно все упомянутое в той записи было озвучено в ОДКБ на рабочем уровне, при этом, некоторые части были озвучены публично. «И когда настало время, когда мы должны были действовать по всей нашей повестке дня, да, я принял решение, конечно, с другими партнерами по ОДКБ, и впервые в истории ОДКБ был задействован механизм быстрого реагирования. Хорошо это для интересов Армении или плохо? Конечно хорошо. Дает ли это ответы на все вопросы? Нет, не дает», — сказал Пашинян.

Коснувшись мысли оппозиционеров о том, что 40 кв.км территории Армении перешли под контроль противника, он подчеркнул, что в прошлом более 70 кв. км территории Армении была и по сей день остается неподконтрольной Армении. «Почему раньше не обращались с этими вопросами в ОДКБ? То, о чем вы здесь говорите, — это не тема спора между оппозицией и властью, а проблема, которая в полной мере выражена в этой записи, и этого никто не скрывает. Кто-то хочет сказать, что существует реальная возможность того, чтобы мы предприняли конкретные действия в интересах Армении и мы не делаем этого?» – сказал он.

Он подчеркнул, что в Уставе ОДКБ указано, что ОДКБ действует в первую очередь политико-дипломатическими методами. «ОДКБ — это не армия, это прежде всего военно-политическая организация», — сказал он.

Хамоян еще раз спросила, почему армянский военнослужащий поехал улаживать внутриполитическую жизнь Казахстана, и что мешает Пашиняну применить 4-ю статью, чтобы азербайджанские военнослужащие были изгнаны с суверенной территории Республики Армения.

Что касается дальнейших отношений между Арменией и ОДКБ, Пашинян сказал: «Правительство Армении имеет достаточно полномочий, чтобы принимать решения в соответствии с целесообразностью и в случае необходимости, и в случаях, когда это нецелесообразно, это решение не будет эффективным, не принимать его».

Он заверил, что о возможности принятия таких решений никогда не забывается.