Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ поддерживает продолжение мандата сопредседателей.

Как передает «Арменпресс», об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста, как Москва реагирует на заявление президента Азербайджана, что Азербайджан не позволит Минской группе заниматься карабахским вопросом, Москва тоже считает, что нагорно-карабахский вопрос закрыт?

«Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ поддерживает продолжение этого формата, в первую очередь в соответствии со своим мандатом, конечно, с учетом региональных реалий, сложившихся после войны 2020 года. Наши партнеры по Минской группе, США и Франция, полностью разделяют нашу позицию.

Эта позиция нашла свое отражение в заявлении министров иностранных дел сопредседателей Минской группы от 7 декабря прошлого года», – сказала Захарова, напомнив, что в этом документе закреплен призыв сопредседателей к Баку и Еревану в ближайшее время принять сопредседателей в регионе, что позволит им оценить ситуацию на месте, достичь ощутимого прогресса в гуманитарных инициативах, которые были обсуждены в ходе встреч глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

По словам Захаровой, по итогам упомянутых контактов, которые имели место в 2021 году, в сентябре и в ноябре в Нью-Йорке и в Париже, сопредседатели в рамках министерской конференции ОБСЕ, состоявшейся 2 декабря в Стокгольме, передали двум министрам сбалансированное, вполне реальное предложение по повестке дальнейшего взаимодействия. Повестка, предложенная сопредседателями, затрагивает как гуманитарные, так и социально-политические вопросы.

«Ожидаем официального ответа сторон, в том числе о возобновлении визитов сопредседателей в регионы», – добавила она.

В интервью азербайджанскому телевидению на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил «подавить» попытки сопредседателей Минской группы ОБСЕ урегулировать Нагорный Карабах, добавив, что, по его мнению, сопредседатели «не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку он разрешен».

Тем не менее, несмотря на утверждения президента Азербайджана, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) в многочисленных отдельных и совместных заявлениях подчеркивали необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, настоятельно призывая стороны возобновить переговоры под эгидой сопредседателей.

19 января министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян проинформировал депутатов НС о том, что планируется региональный визит сопредседателей, и что Минская группа работает над уточнением условий визита. Касаясь заявления Ильхама Алиева, министр иностранных дел подчеркнул, что подход Алиева – это одно, а реальность – другое. По словам Мирзояна, несмотря на попытки Азербайджана уже более года представлять, что нагорно-карабахского конфликта больше нет, мир с этим не согласен.